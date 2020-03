– Ja, jeg er bekymra

Nyheter

– Det hele er i grunnen surrealistisk og oppleves som det er noe vi bar ser på tv, sier Tom Erik Stensland. Han er bror til Eva Marie som nå sitter i isolasjon i Cusco i Peru. Tom Erik forteller at det kjennes bekymringsfullt fordi alt er fremmed, det virker som det er svært strenge regler og at det er et helt annet regime enn vi er vant til her i landet.