FHI: Vi vet ikke om den nye strategien vil virke

– Vi vet jo ikke om disse tiltakene vil virke, sa Stoltenberg i Debatten på NRK tirsdag kveld.

Regjeringen endret tirsdag strategi for bekjempelse av koronasmitte fra en strategi for å bremse smitten til å «slå ned» ned koronaviruset. I denne strategien inngår fortsatt stenging av skoler og barnehager, samt strengere regler for sosialt samvær.

Det overordnede målet er at hver person som får koronaviruset i Norge, i gjennomsnitt smitter færre enn én ny person. Da vil smitten over tid gå tilbake.

Stoltenberg sier at Folkehelseinstituttet som rådgivende organ kommer til å fortsette å problematisere de ulike tiltakene som iverksetter i kampen mot koronapandemien.

– Det er tvil om alle tiltakene, bortsett fra de aller enkleste som gjelder håndvask, sa Stoltenberg.

Hun pekte på at strategien om å bekjempe smitten er avhengig av at man klarer å finne en vaksine eller klarer å immunisere befolkningen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog erkjenner at strategien er endret etter at man har fått ny kunnskap.

– Det er bare å innrømme at vi lærer underveis i denne epidemien, sa helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ga støtte til Folkehelseinstituttet som rådgivende organ, men understreket at det er Helsedirektoratet og regjeringen som fatter beslutningene.

– Vi jobber etter en «slå ned»-strategi, slo Høie fast.

