Dato satt for kutting av ferjetilbudet

Nyheter

Under møtet i samferdselsutvalget ble det varslet kutting i ferjesambanda for å spare driftskostnader, da trafikken har gått ned med 60 prosent som følge av koronaepidemien. Fram melder at de taper 60 millioner kroner i måneden på grunn av den nåværende situasjonen. Sølsnes-Åfarnes et et av sambanda det var tenkt skulle kuttes ved.