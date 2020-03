Norsk filminstitutt gir 14 millioner kroner til utvikling av filmer og serier

Nyheter

– Nå er det viktig å holde aktiviteten oppe på områder som faktisk ikke trenger stenge ned mens resten av verden står på pause. Samtidig må vi sikre at vi har de beste prosjektene å sette i produksjon når vi er tilbake med normal aktivitet i filmbransjen, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, i en pressemelding.

Derfor økes tildelingen til utvikling av alle formater og manusutvikling med 14 millioner kroner, gjennom å omdisponere filmfondet, forteller Mo.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) understreker at norsk filmbransje rammes hardt av koronaviruset.

– Denne utviklingen må vi bidra til at kan fortsette også i fremtiden. Derfor er det viktig at vi nå legger til rette for fremtidens gode historier og prosjekter, sier Raja.

