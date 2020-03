Bufdir: Krisesentrene viktigere enn noen gang under koronaepidemien

Nyheter

– Behovet for krisesentertjenester kan øke i en presset situasjon. Mange mennesker er bekymret for jobb eller helse. Belastningen øker på familier som allerede strever, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hun viser til at det har vært en økning i vold i nære relasjoner i flere land som har innført karantene og isolasjon.

Ansatte ved krisesentrene er foreløpig ikke definert som personell i en kritisk samfunnsfunksjon, men Bufdir mener krisesentrene har en sentral samfunnsfunksjon. Fagetaten ber nå kommunene sørge for å tilrettelegge for barnepass for ansatte på krisesentrene som har behov for det, samt å ikke omdisponere ansatte til andre oppgaver i kommunen.

– Mange sentre har rapportert om redusert bemanning. Det kan være behov for at kommunen bistår med midlertidig personell med relevant utdanning, som psykologer, lærere eller barnehagelærere, heter det i rådene.

(©NTB)