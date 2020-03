Investorgruppe utsetter bidrag

Nyheter

På grunn av den usikre situasjonen som har oppstått for næringslivet knytta til koronaviruset, har investorgruppen som har inngått avtale med Rauma kommune om ny skole i Måndalen sett seg nødt til å utsette sitt bidrag til realisering av skoleprosjektet.

Det melder Rauma kommune i en pressemelding.

– Vi har forståelse for at næringslivet opplever svært krevende og usikre tider. Det er vanskelig å forutsi hvor lenge usikkerheten vil vare, men jeg håper at vi sammen skal komme godt ut av dette til slutt, sier ordfører Yvonne Wold i pressemeldingen.

Forprosjektfasen vil bli gjennomført, i håp om at prosjektet med barne- og ungdomsskole raskt kan gjennomføres når den krevende perioden er over, skriver kommunen videre.