Fikk gul hyse

Nyheter

Det var i forbindelse med garndraging like før helga at Bjørn Frilund fikk en fisk han nesten aldri har sett før. Det er ei hyse, tatt på et hysegarn, men en fisk som har helt andre farger enn ei hyse normalt har. Den er nesten gul. Bjørn forteller at han mener han en gang tidligere i livet har fått en slik fisk, men at det både er veldig mange år siden og at han sliter med å huske helt hvordan det var.