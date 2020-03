Kirkebrannsiktet i Dombås er samarbeidsvillig

Nyheter

Det forteller jourhavende jurist Hans Petter Ommedahl i Innlandet politidistrikt til Gudbrandsdølen Dagningen.

Natt til lørdag ble to menn pågrepet på Dombås for kirkebrannen. Den ene ble senere sjekket ut av saken, mens 28-åringen er siktet for brannen og den forsøkte påtenningen i Sel.

Avisa skriver at politiet hadde fått treff på fingeravtrykkene hans ved Sel kirke etter den forsøkte påtenningen natt til 19. mars. Politiet skal ha hatt mannens fingeravtrykk grunnet et ønske om besøksforbud for noen år tilbake.

Den siktede mannen ble lørdag varetektsfengslet for fire uker. I kjennelsen fra Hedmark tingrett står det at politiet oppfatter mannen som psykisk ustabil, og at det er stor fare for at han begår nye straffbare forhold om han løslates.

(©NTB)