Stortinget vurderer å kutte kriseloven til tre måneder

Nyheter

– Det er ett av spørsmålene, om man bør ha en kortere varighet, om man for eksempel bør ha tre måneder, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han er saksordfører for Stortingets behandling av kriseloven.

– Jeg opplever at det er et ønske fra hele komiteen at denne loven må rammes ytterligere inn. Det må i større grad klargjøres hvorfor den er nødvendig. Det må tydeligere illustreres hvordan Stortinget kan sikre sin helt nødvendige funksjon i forhold til Grunnloven, sier Støre.

