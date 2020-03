Ny ordning fra mandag: Øyeblikkelig hjelp deles i to

Nyheter

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand forteller at de fra mandag skal prøve en ny ordning på legesenteret.

– Hovedbeskjeden til folk er at de ringer som vanlig til legesenteret på rådhuset med henvendelser om timer. Men vi kommer til å skille øyeblikkelig hjelp i to. De som har luftvegsinfeksjoner eller mistanke om koronasmitte, vil bli rutet og undersøkt/vurdert på legesenteret her på rådhuset, og de kommer til å bli tatt hånd om av lege og helsepersonell som jobber her. Mens dem som har vanlig øyeblikkelig hjelp skal rutes til Svarvegen på Åndalsnes sjukehjem, sier Aursand.

Det nye avdelingskontoret til legesenteret er klart for pasienter Torsdag vil fire leger være tilgjengelige på et nytt, ekstra legekontor på tidligere Åndalsnes sjukeheim.

Snarvegen er det nye legekontoret i Åndalsnes sjukeheims gamle lokaler.

Den vanlig legevakten om kveld, helg og natt, vil være på Rauma legesenter på rådhuset, opplyser Aursand.