Krisetiltak på totalt 280 milliarder kroner

Nyheter

Dette er summen av tiltak for å motvirke tapte inntekter for bedrifter og privatpersoner, utsatt eller redusert skatt og lånegarantier til små og mellomstore bedrifter.

Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 600 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet.

Finansdepartementet anslår at tiltakene vil koste staten over 110 milliarder kroner i år i form av ekstra utgifter og tapte skatteinntekter. Men regjeringen forsvarer pengebruken.

– Disse tiltakene vil bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom denne tøffe tiden, slik at folk fremdeles har jobber å gå til når krisen er over, sier statsminister Erna Solberg (H) i pressemeldingen.

– Et godt og konstruktivt samarbeid på tvers av partigrensene har på kort tid fått på plass en kraftfull pakke med målrettede tiltak som kan virke raskt og effektivt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

66 milliarder til å sikre inntekter

Den oljekorrigerte budsjettbalansen svekkes med 111 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementets anslag. Det skyldes i hovedsak ekstrautgiftene i form av tiltakene for å hjelpe bedrifter og privatpersoner, dagpenger og sykepenger, sammen med reduserte skatteinntekter.

24,5 milliarder kroner går til å motvirke inntektstapene til bedriftene og 18 milliarder kroner til å motvirke inntektstap for privatpersoner. I tillegg ligger det 8,7 milliarder kroner i krisetiltak til luftfarten. I anslaget settes det av 10 milliarder kroner til å dekke tap i den nye lånegarantiordningen, som regjeringen la fram fredag.

Beregningene omfatter ikke flere av tiltakene som Stortinget torsdag ba regjeringen legge fram, og prislappen kan derfor bli enda høyere, ifølge Dagens Næringsliv.

Skatteinntektene anslås å bli 24 milliarder kroner lavere enn det som ligger i budsjettet, og utgiftene til dagpenger øker med 16 milliarder kroner. Økningen i sykepenger anslås til 5 milliarder kroner.

Utsatt skatt og lån

For å hjelpe bedriftene til å unngå konkurs, får de utsatt frist for å betale skatter til en verdi av 120 milliarder kroner. I tillegg har regjeringen foreslått en lånegaranti verdt 50 milliarder kroner, som skal gjøre det lettere for så og mellomstore bedrifter å få penger fra banken.

Departementet venter at aktiviteten i fastlandsøkonomien vil gå ned med 15–20 prosent den nærmeste tiden, før den tar seg opp igjen. Fastlands BNP anslås å falle med 1 prosent i 2020.

– Høy usikkerhet og lavere aktivitet vil føre til at forbruk og investeringer blir utsatt. Svakere vekst hos Norges handelspartnere vil også redusere etterspørselen etter norske eksportvarer, heter det i pressemeldingen.

Stor usikkerhet

Departementet understreker at alle anslagene er usikre. De baserer seg på at de strengeste smitteverntiltakene vil vare i to måneder. Kortere eller lengre varighet vil slå kraftig ut i kostnadsanslagene, påpekes det.

– Økonomene i embetsverket har lagt et tall til grunn. Det må de gjøre for i det hele tatt å klare å lage prognoser. Det er rent teknisk og overhodet ikke basert på noen helsefaglige vurderinger. Vi rakk ikke å gjøre en sannsynlighetsvurdering av dette nå, og det understreker hvor usikre prognosene våre er, sier Sanner til DN.

Han tilføyer at det kommer en ny proposisjon neste fredag der dette kan bli belyst ytterligere.

