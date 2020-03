Tredje registrerte koronasmittede i Rauma - har vært på ferie i Østerrike

Nyheter

Rauma kommune opplyser at de har registrert det tredje tilfellet av Koronasmitte i kommunen.

- Vedkommende var en del av et reisefølge fra Rauma som har vært på ferie i Østerrike. Den smitta personen har vært i karantene siden hjemkomst og er nå satt i isolasjon. Det jobbes nå med smittesporing knytta til dette tilfellet. Per nå er det tre registrerte tilfeller av smitte i Rauma, opplyser kommunen.

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand forteller at tilfellet ble varslet til Folkehelseinstituttet i går kveld.

- Mannen som nå har testet positivt var en del av et reisefølge på tre personer fra Rauma. Vedkommende sier han ikke har møtt andre mennesker siden hjemkomsten, og de tok privatbil fra Gardermoen og hjem, sier Aursand.

Han forteller at vedkommende hadde mye virus i kroppen, og at de har iverksatt litt lavere terskel for test i omkretsen rundt ham.

- Både andre i reisefølget og familie blir testet. Mannen er i rimelig bra form etter forholdene, sier kommuneoverlegen.

- Ingen friskmeldt

Han forteller at ingen av de tre som har blitt smittet fra Rauma, foreløpig er friskmeldt.

- Men ingen av dem er alvorlig syke, sier han.

Flere testes i forbindelse med apoteket

Kommuneoverlegen forteller også at flere blir testet i forbindelse med smittettilfellet i tilknyting til Vitus Apotek på Åndalsnes.

- Vi tester hovedsakelig ansatte, men også en kunde som har vært innom, som ikke føler seg helt bra. Man regner 15 minutters tidsrom og innenfor to meters avstand, da er det større sjanse for å være smittet. Jeg ser ikke på det som sannsynlig at sistnevnte er smittet, men vedkommende blir testet for sikkerhets skyld, sier Aursand.