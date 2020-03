Kommuneoverlegen: - Er du i karantene, hold deg hjemme

Nyheter

Kommuneoverlegen sier til Åndalsnes Avis at det er folk i kommunen som bør "skjerpe seg", og ta karantenereglene på alvor.

- Når man er i karantene skal man ikke drive å farte rundt, da skal man holde seg hjemme. Man kan få bot på opp til 20.000 kroner hvis man bryter reglene, og jeg kommer ikke til å nøle med å varsle politiet hvis noen bryter karantenen, sier Jon Sverre Aursand.

Nye tiltak i Rauma: Karantene for de som har oppholdt seg i Sør-Norgejon sverre Nå iverksettes nye tiltak mot koronasmitten i Rauma. Blant annet vil folk som har ankommet kommunen fra sør for Dovre fra 15. mars og utover automatisk bli satt i to ukers hjemmekarantene.

Han mener folk i karantene også bør unngå å gå turer i frisk luft. Folkehelseinstituttet skriver på sin side at folk i karantene kan gå tur ute, men at de må holde minst 1 og helst 2 meters avstand til andre. Kommuneoverlegen anbefaler at man lar være å gå på tur:

- Man kan sjelden kan være helt sikker på at man ikke kommer til å møte folk. Nå vet vi ennå ikke så mye om dette viruset, så det kan være en viss risiko for smitte i luft. Vi forventer at viruset kommer til å «ta laus» i vår kommune de nærmeste dagene. Da må vi be de som er i karantene om å holde seg mest mulig hjemme, slik at vi unngår spredning. Da får man heller trene innendørs i denne perioden, mener han.

43 ansatte i helsesektoren sitter i karantene: - Foreløpig har vi kontroll Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand forteller at det onsdag var 87 personer med helsefaglig kompetanse har meldt seg til tjeneste for kommunen. Disse kan det bli aktuelt å kalle inn etterhvert.

- Kan ikke begynne med fullt av unntak

Han vet at det finnes folk i kommunen som har brutt karantenebestemmelsene:

- Noen bør skjerpe seg betydelig, sier han.

Han presiserer også at det ikke er noen mulighet for å åpne steder som nå er blitt stengt av myndighetene, slik som for eksempel treningssentre.

- Dette har vi hatt en greie med i Rauma, men de det gjelder har stengt etter å ha fått beskjed. Vi ber om at folk følger med på retningslinjene som blir gitt, og innretter seg etter det. Da unngår vi også en del unødvendige spørsmål til kommunen. Vi kan ikke begynne med fullt av unntak, sier han.

Nye råd fra FHI: Hold deg hjemme om du er forkjøla Også de med milde symptomer på luftveisinfeksjon blir bedt om å holde seg hjemme. Helsepersonell og andre kan fortsatt gå på jobb som normalt om de har familiemedlemmer med «vanlig» luftveisinfeksjon.

Dette sier FHI

Dette er FHIs retningslinjer for de som sitter i karantene.

Hjemmekarantene er for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller som har vært i et område som er omfattet av karantenereglene.

Skal ikke gå på skole eller jobb.

De som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke

Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.

Skal ikke ta offentlig transport.

Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand

Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.

Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

Hjemmekarantene varer i 14 dager.