Kommer ikke hjem fra Australia: – Vi føler oss trygge her

Nyheter

Siri Beate Talseth-Frilund fra Eidsbygda, dattera Maya (3) og svigermor Britt Frilund er for tida i Australia på besøk hos Siri Beates søster Bente som bor i East Maitland, litt nord for Sydney. De skulle egentlig tatt fly hjem til Norge på onsdag, men da flyet fra Doha i Qatar og tilbake til Norge ble kansellert, bestemte de seg for å bli værende i Australia.