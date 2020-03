Følg formannskapet direkte her

Nyheter

Formannskapet blir avholdt nesten som normalt onsdag, men også her blir det tatt forholdsregler som følge av koronaviruset.

I stedet for det mindre møterommet i femte etasje, som normalt blir brukt - skal de ni politikerne bruke kommunestyresalen, slik at det blir god avstand mellom alle. Møtet er heller ikke åpent for publikum, men strømmes. Du kan se strømminnen øverst i denne saken. Sendingen produseres av Rauma kommune.

– Antall saker som skal opp blir holdt til et minimum, og det vil heller ikke være eksterne møteinnledere slik det bruker å være. Det blir utsatt til seinere, opplyste ordfører Yvonne Wold til Åndalsnes Avis tidligere i uka.

Sakslisten finner du her .