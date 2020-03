– Vi har åpent, vi prioriterer alle i samfunnskritiske funksjoner

Nyheter

I en pressemelding skriver han at hele bilbransjen, inkludert Åndalsnes Bilverksted, prioriterer kunder som er ansatt i samfunnskritiske funksjoner. – Bilen er viktig for kriseberedskapen. Nå er det essensielt at den går.

- Vi har åpent, og det er trygt. Vi tar alle forholdsregler. Bruker engangshansker, vasker berøringsflater i bilene og nøkler, bruker ratt-trekk i bilene og holder god avstand og så videre. Du trenger egentlig ikke møte noen av oss engang. Må vi snakke sammen så tar vi det på telefon. Bilen din henter vi hvis du ikke kan eller ønsker å levere den selv. Vi minimerer smittefare. For å gjøre vårt i kriseberedskapen, vil vi prioritere alle de som har jobber som samfunnet er avhengig av, skriver Tor Ivar Åndal, daglig leder i Åndalsnes Bilverksted, i pressemeldinga

Godkjente verksteder, bilbergere og reservedelsleverandører ble av myndighetene mandag 16. mars definert som samfunnskritiske funksjoner. Hele bilbransjen er sitt ansvar bevisst.