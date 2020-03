SMS fra kommunen: – Stolte av innbyggerne

Nyheter

I den felles tekstmeldingen informeres det om de nye karantenereglene, som omhandler at det er innført 14 dagers karantenekrav for reisende til Rauma fra alle fylker sør, øst og vest for Møre og Romsdal. Dette innebærer:

Oslo

Agder

Rogaland

Viken (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold fylker)

Vestfold og Telemark

Innlandet (tidligere Oppland og Hedmark fylker)

Vestland (tidligere Sogn og Fjordane og Hordaland fylker)

Personer fra disse fylkene som ikke har tilhold i Rauma har også fått forbud mot å oppholde seg her.

Årsaken til de strenge reglene er å avgrense smitte av koronaviruset i Rauma mens epidemien fortsatt er i en tidlig fase hos oss.

Videre skriver kommunen at de er stolte av at innbyggerne i kommunen er flinke til å følge restriksjonene, og må fortsette med det.

De linker også til kommunens hjemmesider, hvor man kan følge utviklingen i Rauma.