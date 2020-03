Nav har fått 45.000 søknader om dagpenger ved permittering på fem dager

Nyheter

Kun i løpet av mandag 16. mars mottok Nav 24.900 søknader om dagpenger ved permitteringer og 2.000 ordinære søknader om dagpenger.

Fra torsdag i forrige uke, i løpet av fem dager, har Nav mottatt 45.000 søknader om dagpenger ved permittering.

– Dette er svært høye tall, og vi antar at de fleste av disse vil bli innvilget. Til sammenligning innvilget Nav i toppåret under finanskrisen (2009) vedtak i 48.000 førstegangssøknader om dagpenger ved permittering. Under toppåret i oljekrisen (2016) hadde vi 26.000 innvilgede førstegangssøknader, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng i en pressemelding.

12.200 sykefraværstilfeller

Fra 9. til og med 16. mars har Nav registrert 12.200 sykefraværstilfeller relatert til koronaviruset.

I løpet av 16. mars ble det registrert 4.300 nye tilfeller, opplyser Nav i en pressemelding mandag.

Fra og med 9. mars har helsevesenet kunnet huke av på koronaviruset (covid-19) som diagnose på sykmeldinger. Tallene gjelder enten smitten er påvist eller mistenkt.

– De siste dagene har det vært en kraftig økning i antall sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng.

– At antallet er klart høyere enn Folkehelseinstituttets tall over antall smittede, henger sammen med at Navs tall også fanger inn sykmeldinger med mistanke om smitte, legger hun til.

Ny statistikk

Fra og med 17. mars starter Nav med hyppige publiseringer av statistikk som kan gi informasjon om konsekvensene av koronaviruset.

– Nav har statistikk som kan belyse konsekvensene av covid-19 i samfunnet vårt, og vi har nå endret noen av våre rutiner slik at vi kan bistå samfunnet og beslutningstakere med oppdatert og relevant informasjon om den situasjonen Norge nå er inne i, sier Vågeng.

Statistikken blir oppdatert daglig.