Rekordmange logger seg på skolenes nettsider

Ved 9-tiden mandag var Oslo-skolens nettsider nede en kort periode, men kom raskt opp igjen.

– Sidene kan være noe tregere enn normalt, men nå skal de fungere, sier kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen i utdanningsetaten.

Også Uninetts Feide-innlogging var noe ustabil i 9-tiden, men ble raskt stabilisert.

Uninett, som driver den «digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge», skrev at mange brukere kunne oppleve problemer med Feide-innlogging. Feide er et felles innloggingssystem som brukes av både studenter og lærere.

Litt før klokken 14 passerte antall Feide-innlogginger 1,1 million.

– Rekorden på antall innlogginger før koronaepidemien var cirka 1.050.000 på en dag, opplyser kommunikasjonsleder Mari Prestvik i Uninett.

Hun forklarer at på en normal hverdag ligger tallet mellom 800.000 og litt over 1.000.000.

– Et røft estimat er at vi i dag vil se en dobling, men det er vanskelig å si med et så unormalt bruksmønster.

