Ny test kan gi kjappere koronasvar

Nyheter

Det er legemiddelselskapet Roche som står bak den nye såkalte cobas sars-CoV-2-analysen, som nå er blitt hurtiggodkjent i USA.

Testen kan tas i bruk i markeder som godtar CE-merket, og Norge er dermed omfattet.

– Roche fremskyndet utviklingen av testen for å møte et økende behov for testing av pasienter for slik å kunne bidra til å hindre ytterligere spredning av viruset i en så tidlig fase som mulig, sier administrerende direktør Daniel Malarek i Roche Diagnostics Norge i en pressemelding.

I Norge har to sykehus sikret seg muligheten til å kunne gjennomføre testen. Kapasiteten vil dermed øke betraktelig, siden hver maskin kan gjennomføre 1.440 tester i døgnet.

(©NTB)