Eget venteværelse for de med symptomer

– De med luftveisinfeksjonssymptomer som trenger øyeblikkelig hjelp vil ha et eget mottak. Det vil også være et eget venteværelse for folk med symptomer det jordmora til vanlig har kontor, forteller kommuneoverlege Jon Sverre Aursand til Åndalsnes Avis.

På grunn av de nye smittevernstiltakene fra kommunen skjer det nå en del omrokkeringer på legesenteret, dette er en del av det. Aursand forteller også at en egen kontainer med vinduer for testing utendørs har kommet på plass.

– Den er ikke helt oppe og går ennå, sier han.

Legekontoret har også fått satt i gang videokonsultasjon, men ifølge kommuneoverlegen fungerer det ikke helt for alle.

– Noen må derfor ta konsultasjonen via telefon.

Allerede nå har de merka at tiltakene har ført til at vesentlig færre tar turen innom legesenteret.

– Det er det vi tilstreber, men det er veldig hektisk her. Vi har mange møter i løpet av en dag, sier han.