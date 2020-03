Stanser manuelt billettsalg på riksveiferger

Nyheter

– På den måten unngår vi å utsette mannskapet, som har en samfunnskritisk rolle. Der billettering kan gjennomføres uten kontakt mellom billettør og trafikant, vil denne bli opprettholdt, sier avdelingsdirektør Edvard T. Sandvik i Statens vegvesen.

Det jobbes nå med å finne muligheter til å gjennomføre billettering etter 22. mars.

Dette gjelder 16 ferjestrekninger, blant annet E39 mellom Molde og Vestnes. De øvrige ferjesambandene i landet, rundt 100 i tallet, er fylkesveisamband eller kommunale samband.

Også fylkesvegene

Søndag ettermiddag kom det også melding fra Møre og Romsdal fylkeskommune at de stanser manuell billettering på ferjene også på fylkesvegene. Dette gjelder blant annet for Sølsnes - Åfarnes.

– Transport er kritisk for at samfunnet vårt skal fungere. Da er det viktig at vi beskytter de som jobber i transportbransjen og at vi ikke bidrar til å spre smitte, sier seksjonsleder Jesper Wiig i Fram.

Det jobbes med å finne en alternativ billetteringsløsning. I Møre og Romsdal kan det mest aktuelle bli å benytte skiltlesning, melder fylkeskommunen.