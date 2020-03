Nye tiltak i Rauma: Karantene for de som har oppholdt seg i Sør-Norge

Nyheter

Det bekrefter kommuneoverlege Jon Sverre Aursand til Åndalsnes Avis søndag kveld.

– Dokumentet er ikke ferdigstilt ennå, men vil bli det i løpet av kvelden. Vi innfører strenge tiltak for folk som har vært sør for Dovre, eller i andre helseforetak vest for oss, forteller Aursand.

I det siste har flere kommuner innført strenge tiltak for reisende fra Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Rogaland og Agder, der de blir satt i 14 dagers hjemmekarantene. Nå følger også Rauma etter.

– Vi legger oss på samme linje som Molde, Sunndal og Kristiansund, der om du har vært i disse delene av landet fra 12. mars og utover, vil du bli påført hjemmekarantene i 14 dager, sier kommuneoverlegen.

Gjemnes kommune var først ut med slike tiltak i Møre og Romsdal. Her har tiltakene tilbakevirkende kraft fra 10. mars og utover.

– På tide å roe ned den sosiale arenaen

Aursand ber også innstendig om at karantenereglene blir tatt på alvor. I likhet med ordføreren og lensmannen har også Aursand en beskjed å komme med til ungdommen.

– Nå har vi kommet til den kanskje viktigste perioden her i livet. Det er vesentlig at man følger de rådene man får fra myndighetene. Vær så snill og legg vekk dette med sosiale samlinger og fester. Legg vekk ønskene om å leve livet. Nå er det nødvendig å ta ansvar for andre mennesker rundt seg som faktisk kan bøte med livet. Det er på tide å roe ned på den sosiale arenaen, sier han.

Samme status for Rauma

Aursand forteller videre at statusen for Rauma fortsatt er den samme.

– Det er fortsatt én person som har testet positivt på koronavirus her i kommunen. Vedkommende befinner seg i isolasjon utenfor kommunen, og vi har god kontroll på situasjonen. Vi har også en samarbeidsavtale med kommunen personen befinner seg i, så vedkommende vil heller ikke bli arrestert på grunn av dette, sier han.

Det jobbes også med iverksetting av flere tiltak i kommunal sektor.

– Forskjellige deler av kommunesektoren deles opp, og vil få forskjellig lokalisering. Femte og sjette etasje på rådhuset vil også være avstengt, og det vil muligens bli gjort tiltak i første etasje også, sier Aursand og legger til at det nye, separate legesenteret på Åndalsnes sjukeheim mest sannsynlig vil bli operativt i løpet av uka.

– Etter planen skal det være operativt den 19. mars, med fire leger til stede.

Det blir også gjort endringer på selve legesenteret.

– Vi skal sette opp ei brakke på den øvre parkeringsplassen der folk vi ikke vil teste her inne kan teste seg. Etter nærmere avtale vil vi også få satt opp en post for selvprøvetaking. Det vil også bli lagt til rette for videokonsultasjon, der alle som har en smarttelefon eller en datamaskin vil kunne få konsultering med lege uten å fysisk møte opp på legesenteret. Med dette vil vi drastisk kunne redusere antall folk som kommer innom, og dermed risiko for smitte på huset, sier Aursand.

Hektisk

Aursand forteller også at de har fått veldig mange henvendelser i det siste.

– Vi har måttet blitt strengere med tanke på hvem vi skal ta tester av. På sjukehuset i Molde er de nedkjørt av tester, og de har jobba gjennom hele helga, men når du har et par hundre tester du skal gjennom er det klart det tar tid. Vi vil derimot være mer liberale med testing når det kommer til helsepersonell og personer i risikogruppene, forklarer han, og legger til at det også er fire forskjellige andre virus som er ute og går; Influensa A og B, humant lungevirus og RS-virus (Respiratorisk-syncytialt virus).

– De som har blitt testa og er sjuke, har hatt disse sjukdommene i stedet.

Aursand ber også om forståelse for at de har det svært hektisk på jobb for tida.

– Når det gjelder karantener og sjukemeldinger ber jeg om forståelse for at det blir tatt etter hvert, sier han, og legger til at det viktigste vi kan gjøre nå er å redusere den sosiale aktiviteten framover.

– Da har vi muligheten til en snarligere normalisering av samfunnet, selv om det nok kommer til å ta mange måneder.

Grunnen til at Rauma, og andre kommuner i fylket, nå går ut så hardt, er at Møre og Romsdal fortsatt er i fase én av epidemien, der man fortsatt har god kontroll på hvordan folk har blitt smitta.

– Scenariet vårt er at om vi gjør alt dette samtidig, kan vi være forberedt når dette eksploderer. Det er mulig noen mener det er en overreaksjon, men målet er å være forberedt på det absolutt verste alternativet, at samfunnet stopper opp fordi det er for mange sjuke på en gang. Om vi får strukket dette ut over tid, vil også færre være sjuke samtidig. Samfunnsstrukturen kan ikke stoppe opp, sier han og ber folk om å fortsette å følge helserådene og å rengjøre ting som dørhåndtak med sprit og god såpe.

Han er også imponert over hvor konstruktive folk har vært i Rauma.

– Det er fullt av folk som kan tenke sjøl, og som tenker fellesskap. På Rema 1000 og andre steder har de tatt innover seg at folk kan bli smitta av å ta på samme gjenstand, sier han.

For oppdatert informasjon om koronasituasjonen ber kommuneoverlege Jon Sverre Aursand folk også om å benytte seg av Folkehelseinstituttets hjemmesider, og hjemmesidene til Rauma kommune.