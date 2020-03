NTNU kaller hjem alle studenter på utveksling i utlandet

Nyheter

– Det gjelder spesielt hvis du oppholder deg i et land med dårlig utbygd helsevesen. Det gjelder også for land med dårlig kollektiv infrastruktur, som for eksempel USA. Det samme gjelder hvis du ikke har helseforsikring, skriver universitetets rektor Anne Borg i en melding til studentene.

Universitetet ber også studentene om snarest mulig å informere NTNU om hva de planlegger å gjøre, slik at de får dannet seg en oversikt over hvem som drar hjem, og hvem som eventuelt blir der de er.

De studentene som ikke har tilstrekkelig dekning i forsikringen når det gjelder hjemreise, vil få merkostnadene sine dekket. Stipend og lån vil ikke bli stanset, opplyser universitetet.

NTNU understreker i tillegg at studenter som får avbrutt sine utvekslingsopphold, skal få hjelp med å håndtere studieforløpene sine.

