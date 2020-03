NHO Reiseliv advarer: 100.000 kan bli permittert

Nyheter

– Uten likviditetsstøtte fra staten vil vi få en konkursbølge i norsk reiseliv. Regjeringen må handle raskt, hvis ikke vil vi stå her om et år uten at de ansatte har en jobb å gå tilbake til, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Krohn Devold deltok sammen med en rekke andre næringslivsaktører på et møte med statsminister Erna Solberg (H) søndag om nye tiltak for næringslivet. NHO-direktørens klare beskjed til staten er å åpne pengepungen.

– Reiselivet trenger umiddelbar likviditetsstøtte fra staten for å unngå en varig krise, advarer hun.

Blant tiltakene hun vil ha på plass, er utsatte skatter og avgifter, avdragsfrie og rentefrie lån og henstand på husleie.

Før helgen svarte over halvparten av reiselivsbedriftene at de allerede hadde gjennomført permitteringer. Krohn Devold påpeker at disse tallene allerede er utdaterte. Flere har nå permittert alle.

– Hoteller, opplevelsesbedrifter, restauranter og leiebilselskaper som ikke har kunder, må stenge, og da må de naturligvis også permittere alle ansatte. Situasjonen har forverret seg kraftig time for time, det er helt nattsvart for reiselivet nå, sier Krohn Devold.

