Flere kommuner strammer inn karanteneregler

Kommunen setter alle som ankom fra Oslo fylke i karantene for å hindre spredning av koronaviruset. Også de som har vært i Agder, Vestfold og Telemark, Rogaland, Viken og Vestland må holde seg hjemme i 14 dager, skriver Harstad Tidende.

Dette gjøres for å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester under virusutbruddet.

– Dette er i tråd med det flere andre nordnorske kommuner gjør. Målet er å holde smitten borte så lenge som mulig fra Harstad, sier ordfører Kari-Anne Opsal til avisen.

Avisen skriver også at Evenes kommune gjør det samme.

Også samtlige kommuner i tidligere Sogn og Fjordane strammer inn karantenepåbudet. Her blir det nå omfattende påbud om karantene for personer som kommer fra store deler av Sør-Norge, melder NRK.

– Vi har i dag et lavt smittepress, og som en sårbar region er det vårt ansvar å holde det slik lengst mulig. Disse tiltakene vil redde liv, sier kommuneoverlege i Sunnfjord kommune, Øystein Furnes.

Her opplyses det om at kravet om karantene gjelder alle som har vært i følgende steder fra og med 12. mars: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag og det geografiske området som hører inn under tidligere Hordaland.

