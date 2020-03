To HV-ansatte har vært i karantene

Nyheter

Det opplyser Ivar Hatlelid ved HV11.

- Vi har hatt to personer på forlegningsrom her ved HV11 som vært på et møte i Trøndelag der en ble testet for korona. Den prøven er nå bekreftet negativ. De fikk ikke komme på kontoret i går torsdag, men er i dag tilbake på jobb, sier Hatlelid til Åndalnes Avis.

- Hvilke tiltak har dere iverksatt ved HV11 i forbindelse?

- Vi har normale smittevernrutiner som resten av samfunnet, som vask og reingjøring. Vi har kansellert aktivitet på Setnesmoen, vi skulle hatt kurs i neste uke, som er flyttet til seinere. Vi vet ikke når, sier han.