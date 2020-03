Rauma Energi med tiltak for å minske risikoen for smitte

Nyheter

Koronaepidemien får konsekvenser også for Rauma Energi. Nå har de iverksatt flere tiltak for å begrense smitte på arbeidsplassen.

– Vi har en egen beredskapsplan, som også omhandler pandemier, forteller daglig leder Alf Vee Midtun til Åndalsnes Avis.

– Kundesenteret vil stenges fra fredag 13. mars, og samtidig vil vi dele staben vår i to. Det vil si at halvparten av våre ansatte vil ha hjemmekontor. I tillegg vil flere av de som jobber ute i felten ha direkte oppmøte, slik at de ikke trenger å komme innom her, forklarer han., forklarer han.

Tiltakene blir gjort så i tilfelle det blir påvist koronasmitte på huset, vil de fortsatt kunne ha folk i beredskap. Samtidig blir det også innført andre tiltak på selve arbeidsplassen.

– De enkelte som er på jobb vil spise lunsj på kontoret sitt, slik at vi unngår unødvendige samlinger av folk. Alle eksterne møter har også blitt avlyst eller flyttet over på digitale plattformer som Skype. Alle ingeniører med hjemmekontor har også med UHF-radio hjem, sier Vee Midtun og legger til at det heller ikke vil bli utført besøk fra Eltilsynet framover.

– Vi vil også ha samtale med kommuneoverlegen om tiltakene.

Kan styre hjemmefra

Vee Midtun påpeker at det å ha hjemmekontor i dag er annerledes enn det var for noen år siden.

– I dag kan så og si alt gjøres hjemmefra. Vi kan styre både nettet og strømproduksjonen fra en PC hjemme. Det kan styres sjøl om en skulle vært på isolat, sier den daglige lederen.

– Vi har også to på vakt 24/7 fra før av, en ingeniørvakt og en montørvakt. Skulle det skje at alle våre blir satt i karantene, har vi også stående avtale med naboverkene om utveksling av mannskap. Vi skal sørge for at strøm og nett er tilgjengelig 24/7, og vi skal være de siste som kaster inn håndkleet.