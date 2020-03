Kommunen ber helsepersonell i andre jobber registrere seg

Nyheter

– Vi ønsker at folk med helsefaglig utdannelse og erfaring, men jobber med andre oppgaver i dag, registrerer seg i første omgang. Dette for å få en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, sier ordfører og leder av kommunens krisestab, Yvonne Wold.

– Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på helsepersonell, så vil kommunen ta direkte kontakt med folk. Det er et forsøk på å begrene sårbarhet ved kritiske situasjoner rundt helse og omsorg

Hun sier at det på kommunens nettsider er opprettet et elektronisk registreringsskjema. Det ønsker de at folk benytter.

– Dette er bare et forebyggende tiltak – vi er ikke der at vi har fått folk i karantene og trenger dem nå. Men vi kan etter hvert komme i situasjon der vi kan få mangel på kritisk helsepersonell. Vi ønsker å være føre var, sier ordføreren.

