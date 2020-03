Stenger døra for publikum

Nyheter

– Det er utrolig viktig at vi som jobber i avisa tar de nødvendige forholdsregler. Avisa har en viktig rolle for å få informasjon ut i denne pandemisituasjon som vi er. Derfor velger vi å stenge døra for publikum, for å unngå å bli smittet, slik at vi kan fortsette å gi informasjon ut til folk, sier Per-Kristian Bratteng, ansvarlig redaktør og daglig leder i Åndalsnes Avis.

Han påpeker at avisa fortsatt ønsker tips og innspill fra publikum.

– Hvis folk vil ha kontakt med oss, er vi tilgjengelig på telefon, e-post og via sosiale media. Etter råd som folkehelseinstituttet kommer med, er det inntil videre ikke lurt å ha helt åpne dører uten kontroll.

Våre journalister vil i møter med kilder, ta de nødvendige forholdsregler, sier Bratteng.