Kommunen med nye koronatiltak: Cruisepassasjerer får ikke komme i land

Nyheter

Torsdag kom det nye nasjonale føringer for hvordan det norske samfunnet skal begrense smitten av koronaviruset Covid-19. Ordfører Yvonne Wold forteller torsdag kveld at det også vil bli gjort tiltak her i kommunen, i tillegg til de nasjonale.

– Vi har lagt ut mye informasjon på kommunens hjemmesider, og her kan alle til en hver tid holde seg oppdatert, sier hun til Åndalsnes Avis.

Et av de ekstra tiltakene i Rauma er at passasjerer fra cruiseskip og andre passasjerskip ikke vil kunne gå i land her.

– Det ble beslutta av kriseledelsen, og vil gjelde inntil videre. Det er på bakgrunn av det som har blitt bestemt i andre havner, og at det vil øke trykket rundt om. Det er en faglig vurdering som har blitt gjort og er viktig for å kunne hindre spredning, sier hun.

Stengte dører

Tiltakene fører også til stengte kommunale bygg. Blant annet vil svømmehallen, kinoen, biblioteket, Raumahallen, Isfjordshallen, Åndalsnes samfunnshus og Isfjorden samfunnshus holde stengt. Det samme vil skoler og barnehager, slik som i resten av landet. Noen unntak vil likevel bli gjort.

– Skoler og barnehager vil fortsatt ha åpent for barn som har foreldre i samfunnskritiske posisjoner. De barna som har særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas utenom skole-, barnehage- og dagtilbud vil også fortsatt få opprettholdt disse, sier ordføreren.

Med samfunnskritiske funksjoner menes følgende:

Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene

De som jobber innenfor disse tjenestene kan levere barna sine til skole og barnehage som normalt. Alle andre må holde dem hjemme.

Ordføreren forteller videre at all idrett, kultur og andre arrangementer vil avlyses, som også er den nasjonale føringen. Dette gjelder også for Rauma kulturhus.

– Dette vil i første omgang vare fram til 26. mars. Vi regner med å få nye råd fra nasjonalt hold i god tid før da, sier Wold.

Begrense spredning

Enn så lenge er det kun én person som har fått bekrefta koronasmitte i Rauma. Ordføreren forteller at hun føler at kommunen ligger godt an.

– Det handler om å forsinke og begrense smitten så mye som mulig, og derfor har vi gjort en del forebyggende tiltak. Nå har det også gått inn i en annen fase nasjonalt, og vi har fått tydelige føringer fra regjeringa, noe vi har ønska. I går fikk vi også en økt samkjøring av kommunene i fylket gjennom Fylkesmannen. Når ting ikke blir samkjørt er det lett å bli forvirra, sier hun.

Fredagen på rådhuset skal brukes til videre planlegging om hva som skal gjøres framover. Samtidig vil det bli innført restriksjoner også her.

– Tredje til femte etasje på Rauma rådhus vil bli stengt for publikum, men servicetorget vil holde åpent som normalt. Om noen har avtalt møte ber vi dem ta kontakt med saksbehandler Hos NAV Rauma vil det være stengt for drop-in fra fredag 13. mars og inntil videre. Her blir folk oppfordret til å bruke digitale løsninger. Om dette ikke går, er det også mulig å nå dem via telefon, forklarer ordføreren.

Fra før er det allerede kjent at legesenteret i Rauma vil bli delt i to. Ordfører Wold forteller at det nå iverksettes arbeid med å få til at folk skal kunne testes for smitte utendørs.

– Vi vil se på mulighetene til å få rigga opp et telt for prøvetaking. Dette kan bli aktuelt dersom det blir et større behov for testing, sier hun.

Også møtevirksomheten på rådhuset har fått merke koronatiltakene. Alle politiske møter har blitt avlyst, utenom formannskapet. Dette gjelder også kommunestyret.

– Vi vil også benytte oss av videomøter via Skype der det er mulig. Jeg skal blant annet delta på styremøte i ROR i morgen via Skype, sier ordføreren.

Skryter av arbeidet

Wold vil også benytte anledningen til å skryte av arbeidet som har blitt gjort for å begrense smitte i Rauma så langt.

– Spesielt med tanke på kriseplanen som har blitt gjort for kommunen og den dugnaden som det nå manes til. Vi har møtt stor forståelse fra alle parter om de strenge tiltakene som gjøres, og det viser vel at vi har gjort noe riktig. Jeg har et godt håp om at vi skal klare å bremse viruset om vi får til en felles innsats nå, sier hun, og oppfordrer alle til å følge rådene fra helsemyndighetene.

– Statsministeren sa det godt tidligere i dag; «Vi skal ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre». Følg helseråda angående god hygiene og de kollektive tiltaka som dras i gang. Det er viktig at folk lytter til myndighetene. Det handler om både solidaritet og felles innsats.

Hun kommer også med et råd som fra hennes politiske ståsted må sitte ganske langt inne; Dropp kollektivtransporten.

– Det er ikke ofte jeg fraråder å reise kollektivt, men om man absolutt må ta bussen, sørg for å holde god avstand, sier hun.