FHI: Tegn på at vi har stille smitte i befolkningen

Direktør Camilla Stoltenberg sa på en pressekonferanse torsdag at det er koronatilfeller som ikke kan spores til utenlandsreiser.

– Det er et tydelig signal om at vi har en stille smitte ute i befolkningen. Vi håper og har indikasjoner på at den kan være i en tidlig fase. Den kan ha kommet lenger, og det kan dreie seg om mange mennesker som er smittet som vi ikke kjenner til, sier Stoltenberg.

– Vi kommer til å oppdage flere personer som er smittet i Norge uten at det er knyttet til reisevirksomhet, slår hun fast.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et scenario som sier at så mange som 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet av koronaviruset, og at mellom 733.000 og 780.000 personer kan bli syke.

Helsemyndighetenes mål er å utsette og forsøke å stanse smitten.

– Ved å spre sykdommen utover i tid kan vi få en håndterbar situasjon som betyr at helsetjenesten kan tilby alle som trenger det, behandling, sier Stoltenberg.

