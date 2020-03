Nyheter

Det amerikanske selskapet Carnival innstiller alle reiser med sine cruiseskip i to måneder.

Selskapet kunngjorde beslutningen torsdag.

– I respons til de uforutsigbare omstendighetene som utvikler seg etter spredningen av covid-19-viruset, og for å være føre var, har Princess Cruises kunngjort en frivillig innstilling av drift for alle de 18 cruiseskipene i to måneder, opplyste selskapet.

(©NTB)