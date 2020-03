FN-studie: 90 prosent av verdens befolkning er sjåvinister

Nyheter

Studien fra FNs utviklingsprogram (UNDP) viser at veien mot økt likestilling i praksis har bremset opp det siste tiåret etter å ha gått jevnt framover i forrige århundre, ifølge UNDP selv.

FN har sett på kjønnsdiskriminering knyttet til sju uttalelser som man kunne si seg enig eller uenig i. Uttalelsene varierte fra politiske påstander som «menn er bedre politiske ledere enn kvinner» til økonomiske påstander som «menn bør ha større rett på å få en jobb enn kvinner». Andre påstander dreide seg om partnervold.

– Greit å banke kona

13,9 prosent av kvinnene og 9,4 prosent av mennene viste ingen tegn til fordommer mot det motsatte kjønn på de sju punktene. Alle andre viste fordommer på ett eller flere av de sju punktene.

Nesten halvparten av de spurte mente at menn er bedre politiske ledere. Over 40 prosent svarte at menn er bedre næringslivssjefer. 28 prosent mente at en mann kan være berettiget til å banke opp kona.

Maktgap

UNDP mener studien kaster lys over det FN-organet kaller «maktgap» og hvordan det gjenspeiler seg i dagens samfunn. Færre enn 6 prosent av toppsjefene i selskapene på New York-børsens S&P 500-indeks er kvinner, påpeker UNDP.

Videre er 24 prosent av plassene i verdens nasjonalforsamlinger fylt av kvinner, og ti av de 193 regjeringssjefene i FNs medlemsland er kvinner, selv om kvinner og menn i valg pleier å bruke stemmeretten i like stor grad, påpeker UNDP.