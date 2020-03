Fredag kveld: 113 med påvist koronasmitte i Norge

Nyheter

Fortsatt er ingen av dem som er smittet, alvorlig syke eller innlagt på sykehus. Personene er hjemmeisolert og følges opp av lokalt helsevesen.

De aller fleste er enten smittet i utlandet – nærmere bestemt 87 personer – eller gjennom nærkontakt med andre mennesker. Til sammen er 79 smittet i forbindelse med reise til Italia, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Hånd- og hostehygiene

– Vi arbeider for at epidemien skal utvikle seg langsomt, slik at færrest mulig blir alvorlig syke. Det at hver enkelt av oss er nøye med hånd- og hostehygiene, vil bidra til langsom utvikling av epidemien og forebygge alvorlig sykdom og dødsfall blant dem som er mest utsatt, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Hun understreker at smittespredningen snart kan gå over i en fase hvor en ikke klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde.

I tillegg til de hygienetiltakene hver og en gjør, vil kommuner og helseinstitusjoner sette inn ulike smitteverntiltak etter diskusjon med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Flest i Viken

Viken er fylket med flest positive prøver, med 25 smittede.

Så følger Vestland og Oslo med 23, Trøndelag med 11, Rogaland med 10, Innlandet og Troms og Finnmark med 6, Agder og Troms og Finnmark med 5, Møre og Romsdal og Telemark og Vestfold med 2.

I Nordland er det ennå ikke registrert smittede.

Nye reiseråd

Utenriksdepartementet (UD) oppdaterte fredag ettermiddag sine reiseråd og fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til fire av de nordligste regionene i Italia: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna og Veneto.

FHI gikk ut tirsdag og frarådet reiser til Nord-Italia som følge av koronautbruddet i landet, men fram til nå har ikke UD villet fraråde reiser dit.

Italia er det hardest virusrammede landet i Europa. Så langt er over 3.800 bekreftet smittet og 197 døde i landet.

Russetreff avlyst

På grunn av koronavirusutbruddet har Bergen kommune besluttet å avlyse et stort russetreff på Verftet fredag kveld. Rundt 1.300 russ var ventet til festen.

– Vi gjør dette for å begrense og forsinke mulig spredning av koronasmitte i bysamfunnet. Beslutningen er gjort ut fra en helsefaglig helhetsvurdering og ut fra bekymringsmeldinger vi har fått gjennom dagen, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Han beklager at avlysningen kommer så sent og opplyser at det kan bli aktuelt å avlyse flere arrangementer.