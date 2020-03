Fire utdanningstilbud i faresonen: - Jeg er lei meg for at vi ikke klarer å fylle opp klassene våre

Nyheter

Torsdag kom søkertallene til Rauma videregående skole. Fire linjer står i fare for ikke å bli startet opp, men rektor Eva Leergaard presiserer at mye kan skje ennå.

Totalt har Rauma videregående skole 197 skoleplasser. 156 elever har søkt på dem.

– Jeg kan ikke si at jeg er fornøyd. Vi står i fare for å ikke kunne starte opp fire av tilbudene våre, og jeg er lei meg for at vi ikke klarer å fylle opp klassene våre. Men det er så klart elevenes valg og mye kan skje ennå, sier rektor Eva Leergaard.

Bare to søkere

Bare to har søkt den nye linja i bratt friluftsliv.

– Jeg tror nok dessverre vi kom litt for sent på banen. Vi fikk ikke den endelige godkjenningen før i januar, og da hadde nok mange bestemt seg allerede. Vi gir ikke opp, og satser på å bli enda flinkere på markedsføringen inn mot neste år. Det er ennå usikkert om det blir startet opp en klasse i bratt friluftsliv i år, det er litt andre ordninger for landslinjer sier Leergaard.

Det er bare fire som har søkt VG1 Helse og oppvekstfag og bare tre som har søkt VG2 helsearbeiderfag.

– Vi har ingen god forklaring på hvorfor det er sånn for VG1. Dette kom som en overraskelse på oss. Men vi skal gå i oss selv og se hva vi kan gjøre annerledes til neste år. Når det gjelder VG2 vet vi at mange av elevene har ønsket å gå barne- og ungdomsarbeider, og da må de til en annen skole, sier hun.

I tillegg er det kun fem som har søkt VG2 automasjon. Det er politikerne i fylket som bestemmer hvilke klasser som skal startes opp, men «regelen» er at det må være seks stykker.

– Hvis det utdanningstilbudet man har søkt på ikke blir startet opp, så er det sånn at man får søke på nytt.

Gledelig nytt

Men det er også gledelig nytt for skolen i årets søkertall. Hele 31 har søkt VG1 studiespesialisering. Selv om det i tabellen er oppgitt 16 studieplasser, forsikrer Leergaard om at de vil ta opp flere enn dette.

– Dette er veldig gledelige søkertall, og politikerne vil gi plass til flere enn 16. Det blir nok rundt 30 elever som får plass her, sier hun.

I tillegg synes hun det er gledelig å se at restaurant- og matfag har fått en oppsving. For to år siden ble det ikke startet noen VG1-klasse i dette faget.

– Det er vi veldig glade for, for her har vi også lagt ned en innsats for å rekruttere, sier hun.

Det er 14 som har søkt på Teknikk og industriell produksjon, og 11 har søkt på elektrofag, så her ser det ut til å bli nærmest fulle klasser.

Mye kan skje

Men det kan altså bli en del endringer. Tallene viser hvem som har hatt de ulike linjene på førstevalg, men noen vil få sitt andre- eller tredjeønske oppfylt. Noen linjer på andre skoler har mange flere søkere enn plasser, som for eksempel VG1 helse- og oppvekstfag på Romsdal vgs. i Molde. Her er det 103 søkere til 45 plasser.

– Det kan ha påvirkning for oss, sier hun.

Tallene viser for øvrig søkerne med ungdomsrett fra fylket. Ungdomsrett betyr at alle elever har rett til en hel utdanning på videregående skole når de er ferdig med grunnskolen. Du har ungdomsrett til det året du fyller 24 år. Disse søkerne har førsteprioritet på linjene.

– Men vi vet at det er rundt 20 søkere som enten kommer fra andre fylker eller som ikke har ungdomsrett. Vi skal gi plass til så mange vi kan, lover Leergaard.

Slik ser søkertallene ut

Nivå Kursnavn Plasser Søkere 1 Elektrofag 13 11 1 Helse- og oppvekstfag 15 4 1 Restaurant- og matfag 15 9 1 Studiespesialisering 16 31 1 Studiespesialisering,bratt friluftsliv,LAL 12 2 1 Teknikk og industriell produksjon 14 14 2 Automatisering 7 5 2 Elenergi 7 7 2 Helsearbeiderfag 14 3 2 Kokk- og servitørfag 7 10 2 Realfag 6 11 2 Språk, samfunnsfag og økonomi 22 8 3 Påbygg til generell studiekompetanse 14 12 3 Påbygg gen studiekomp e/yrkeskomp 7 0 3 Realfag 10 8 3 Språk, samfunnsfag og økonomi 18 21