Vegvesenet mener fergeladerne er for dårlige

Nyheter

Forsinkelser og avlyste avganger skyldes i stor grad mekaniske problemer og vanskelig vedlikehold, mener Vegvesenets Anders Sæternes.

– Det er fortsatt behov for teknologisk utvikling gjennom hele kjeden fra strømnettet til ferge, sier Sæternes til Skipsrevyen.

300 kaier tar imot ferger med behov for lading. Kostnader knyttet til drift av elferger er en av grunnene til at fergeprisene har økt og at fergepassasjerene har gjort opprør flere steder langs kysten i vinter.

På årets Maritime Battery Forum i Sandefjord svarte leverandørene Vegvesenet med å etterlyse en standard og et tydeligere eierskap til ladestasjonene.

Sæternes mener imidlertid at utviklingen har kommet altfor kort til at man kan sette en slik standard.

– Vi må ha flere resultater fra flere ulike leverandører over tid, sier han.

