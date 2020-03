Trenger flere til å gå med bøsse i Rauma

Nyheter

– Vi trenger fortsatt flere bøssebærere, for vi som er russ er ikke mange nok til å fylle alle rodene. Det er særlig på nordsida og Vågstranda vi trenger flere bøssebærere, forteller Elise Hatlen Bale, Malene Kormeset Reistad og Dorthea Nygård Heen. De er alle engasjert i årets «Krafttak mot kreft», og de håper at flere vil stille opp.

– Hvis noen har spørsmål kan de ta kontakt med oss eller gå inn på sidene til Kreftforeningen, sier de.

Samler inn

For russen har de satt en regel om at dersom man ikke vil gå, og ikke har en gyldig grunn – så må man betale en «bot» på 400 kroner til kreftforeningen.

– Vi mener at dette er en veldig viktig sak. Nesten alle kjenner noen som har eller har hatt kreft. I år går pengene til forskning på kreftformer som få overlever, sier jentene.

Kommer tirsdag

Bøssebærerne kommer tirsdag ettermiddag/kveld, og de tre håper at alle blir tatt godt imot hos alle husstandene i Rauma.

– Det er flott om folk vet at vi kommer, slik at de kan være forbrent. Hvis man ikke har kontanter eller ikke er hjemme når vi kommer, så er det også mulig å vippse til innsamlingsaksjonen, sier Hatlen Bale, Kormeset Reistad og Dorthea Nygård.

Til forskning

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. I år besøker nærmere 25 000 bøssebærere norske husstander fra 7. til 15. mars. Temaet, kreftsykdommer som få overlever, var også tema i fjor:

– I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever, opplyser Kreftforeningen på sine hjemmesider.

– Bare to av ti overlever lunge-, galleblære-, lever- og spiserørskreft og én av ti overlever bukspyttkjertelkreft. Pengene som samles inn skal gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Kreftforeningen kan fortelle at siden 2006 er det samlet inn over 340 millioner kroner til kreftsaken gjennom aksjonen.