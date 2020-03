ID-kortene kommer til høsten

Nyheter

Nye pass og nasjonale ID-kort kommer etter planen i løpet av høsten, forsikrer politiet.

Lanseringsdato og annen informasjon om de nye ID-dokumentene skal komme i løpet av sommeren. Nye pass og nasjonalt ID-kort skulle opprinnelig være klare i desember 2016, men er blitt utsatt flere ganger.

– Det har vært forsinkelser i arbeidet med pass- og ID prosjektet, men planen er fortsatt å lansere nye pass og ID-kort i år. Det er et høyt prioritert tiltak for politiet, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad i en pressemelding.

Styrker ID-kontrollen

De nye dokumentene skal være vanskeligere å forfalske enn dagens pass. I tillegg har politiet styrket ID-kontrollen som gjøres før de utsteder legitimasjon.

Man trenger ikke søke om nytt pass selv om det blir innført en ny modell. I statsbudsjettet er det lagt opp til en felles pris for både pass og ID-kort: 570 kroner for voksne, 342 kroner for barn.

Det skal være frivillig å ha nasjonalt ID-kort.

Dyrere

Norge er i dag ett av tre land innenfor EU/EØS som ikke har innført et nasjonalt ID-kort, sammen med Island og Danmark.

I august 2019 meldte politiet at antatt prosjektkostnad hadde økt med 70 millioner kroner til 740 millioner kroner, inklusive ombygging av passkontorer.