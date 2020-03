Brønnøysundregistrene: Svak utvikling blant kvinnelige styreledere

Nyheter

Kun 13,8 prosent styreledere i Norske aksjeselskap (AS) er kvinner, mens andelen kvinnelige styreledere i lag og foreninger er på 34 prosent. Det viser tall fra Brønnøysundregistrene.

– Våre tall viser at gapet mellom kvinner og menn i rollen som styreledere de siste 15 årene har blitt større. Det er bekymringsfullt, sier direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk i en pessemelding.

Bare 13,8 prosent av styreledere i norske AS er kvinner. For 15 år siden var andelen 10,4 prosent. Økningen har vært på kun 3,4 prosentpoeng.

De skriver videre at regjeringen vedtok i 2005 en lovendring som innebar et minimumskrav om 40 prosent kvinner i norske ASA-styrer. Det var forventet at det skulle ha effekt på andelen kvinnelige styreledere i næringslivet. Det har ikke skjedd.

– Andelen kvinnelige styreledere har ikke fulgt den takten vi kunne forvente etter at lovendringen ble innført, sier direktør Brekk.

Blant frivillige organisasjoner er andelen kvinnelige styreledere høyere.