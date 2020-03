To koronatilfeller i Møre og Romsdal

Nyheter

Det melder Sunnmørsposten og Romsdals budstikke. Det er Ålesund kommune og Molde kommune som har meldt i pressemeldinger om smitten.

Personen i Molde skal ha vært på reise i Nord-Italia, og blitt sjuk etter hjemkomst. Molde kommune melder at vedkommende har det etter forholdene bra, og at personens ektefelle også har blitt isolert. Ektefellen har ingen symptomer på smitte på nåværende tidspunkt, heter det.

Ålesund kommune meldte torsdag formiddag at én person har fått påvist koronasmitte også her, men har ikke kommet med andre opplysninger enn dette. De har også meldt at de vil holde en pressekonferanse på Ålesund rådhus klokka 13 torsdag ettermiddag.

Sunnmørsposten har snakka med kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund kommune, og han forteller til avisa at vedkommende som er smitta har det bra, og er i bedring.