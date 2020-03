Flere lærere ønsker videreutdanning

Nyheter

11.296 lærere har ifølge Kunnskapsdepartementet søkt om videreutdanning før fristen gikk ut 1. mars. Det er 16 flere enn i fjor. Flere av dem trenger mer utdanning for å kunne fortsatte som godkjente lærere etter 2025.

Regjeringen har satt av 1,54 milliarder kroner til videreutdanning for lærere i år. Nå er det opptil kommunene og de andre skoleeiere å godkjenne søknadene, før utdanningsinstitusjonene går videre med opptak.

– Det er viktig at kommunene godkjenner flest mulig. Det gjelder særlig de stedene mange lærere fremdeles mangler tilstrekkelig fordypning i de fagene de underviser i, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

Utdanningsdirektoratet vil prioritere søkere til fagene engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen.

Hver fjerde lærer som underviser i matematikk, mangler i dag fordypningen de trenger for å oppfylle de fremtidige kravene. For norskfaget gjelder det hver sjette lærer, og for engelsklærere gjelder det hver tredje lærer.