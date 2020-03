Sjukehuset ber pasientar som kan vere utsatt for koronavirussmitte om å ta kontakt

Nyheter

- Vi ønskjer at alle som er kalla inn til time ved eitt av sjukehusa i Møre og Romsdal, og som har vore i områder med vedvarande spreiing av koronavirus om å ta kontakt. Oppmodinga gjeld også personar som har vore i nærkontakt med ein person som har fått påvist koronaviruset i løpet av dei siste 14 dagane, seier Jørn-Åge Longva, smittevernoverlege i Helse Møre og Romsdal, i ei pressemelding..

Dei fortel vidare at pasientar vil finne telefonnummer i innkallingsbrevet, eller dei kan ringe sentralborda ved sjukehuset.

- Om pasientar blir råda til ikkje å møte opp, så er tilbodet om ein ny time på eit seinare tidspunkt. Dette er eit tiltak for å hindre smittespreiing, og er i tråd med råd frå Folkehelseinstituttet, skriv dei.



