– Vi følger situasjonen

Nyheter

– Det er en del influensa A og B i befolkninga, men vi har ikke fått noe utslag på koronasmitte, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand til Åndalsnes Avis.

Antallet smittede av den nye koronasjukdommen Covid-19 i Norge stiger dag for dag, men ennå har ingen i Møre og Romsdal blitt smitta. Aursand forteller at de følger situasjonen nøye.

– Vi følger den flere ganger for dagen, sier han.

Sitter i hjemmekarantene etter møte med koronasmitta lege på Ullevål Generalsekretær Karsten Aak i Blindeforbundet hadde møte med en lege smitta av koronaviruset Covid-19. Nå sitter han i hjemmekarantene på Åndalsnes ut neste uke.

Konsert i Molde

Onsdag ble det kjent at en koronasmitta person fra Oslo var på konsert med Hellbillies i Molde. Vedkommende var også på en bar i rosebyen. Til stede var også flere raumaværinger.

– En person fra Rauma ble satt i karantene fordi de jobber i helsevesenet, men fordi personen som ble sjuk fra Oslo ikke ble sjuk før dagen etter, anses vedkommende som lite smittebærende. Karantenen ble derfor opphevet, sier Aursand, og legger til at de som var på konserten i Molde slipper å bekymre seg over om de har blitt smitta eller ikke.

– Men, om du merker influensalignende symptomer, ta kontakt med lege via telefon, oppfordrer kommuneoverlegen.

Merker koronafrykten, har fått flere avbestillinger Flere firma innfører reiseforbud for sine ansatte av frykt for koronasmitte. Det merkes nå hos Grand Hotell på Åndalsnes.

Nye fraværsregler

Spredningen av Covid-19 har også ført til endringer i de innskjerpa reglene for fravær i skolen. Dette gjelder også her i Rauma.

– Elever som tidligere måtte ha legeerklæring for å få gyldig fravær fra skolen trenger ikke lenger det, sier Aursand, og legger til at sjukdommen ikke ser ut til å være spesielt farlig for barn og unge.

– Erfaringer fra Kina viser at barn og unge i liten grad utvikler alvorlig sjukdom som følge av viruset. Det er nesten ikke dødelig for barn i det hele tatt. Det har kommet en del materiell på YouTube retta mot denne målgruppa for å prøve å avdramatisere situasjonen, sier han.

– Ikke oppsøk legekontoret ved mistanke om korona-smitte Kommunelege Jon Sverre Aursand kommer med en klar beskjed dersom noen i Rauma skulle ha mistanke om at de er smitta av det nye koronaviruset.

Turnus

Videre forteller Aursand at spredningen av koronaviruset kan komme til å få følger for helsetjenestene i kommunen.

– Vi er ikke der helt ennå, men det kan komme til det punktet der vi må redusere tjenestetilbudet, sier han.

Det som kan bli aktuelt er å la deler av helsepersonellet være hjemme til enhver tid, og at de dermed vil gå turnusvakter. Dermed vil ikke hele helsetjenesten bli ramma i tilfelle noen av dem skulle bli sjuk, siden man har reservepersonell i bakhånd.

– Vi er ikke tjent med at helsepersonell blir sjuke. Derfor kan dette bli aktuelt ved et senere tidspunkt. Sånn sett er vi ganske sårbare, i og med at vi har bare ett legesenter, sier han.

– Har det blitt innført tiltak for rådhuset og andre kommunale bygg?

– Ikke ennå, men det skal ikke utelukkes at det kan skje ved et senere tidspunkt.

– Vask hendene godt

Kommuneoverlegen gjentar også helserådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Vask hendene godt, med lunkent vann og såpe, og bruk antibac. Om du må hoste, gjør det enten i armhulen eller i et papir, oppfordrer han.

Han ber også personer som har vært i kontakt med andre som har fått påvist smitte om å ta kontakt med lege over telefon.

– Hvor mange sitter i karantene i Rauma?

– Det er én person som sitter i karantene så langt. Jeg vil ikke gå inn på hvem det er.