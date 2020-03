Satser videre med nytt firma

Nyheter

– Det ble en prosess som vi startet i høst. Da Grüner ville avvikle, tok vi en avgjørelse, uten noen form for dramatikk rundt det. Vi bestemte oss for å lage et eget AS; starte med blanke ark. Vi fikk leie lokalene og kjøpt varelager og utstyr. Vårt nye firma heter TBK Blikk AS, forteller Rydjord.