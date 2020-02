Snøskred i Stordal – ingen tatt

Nyheter

– Det går spor inn i skredet, men også ut, sier operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han forteller at luftambulanse er rekvirert for å få bedre oversikt over rasområdet. Politi og redningspersonell befinner seg foreløpig ved foten av fjellet i påvente av luftambulansen, opplyser Bratland.

Politiet fikk melding om hendelsen i 13.30-tiden. Dyrdalstind ligger i Stordal.

Politiet melder senere på twitter, klokka 14.14 at de har fått kontakt med en person som skal ha løst ut det aktuelle skredet. Han var alene, og aksjonen ble derfor avsluttet.

