Nyheter

Det var klokka 01.01 natt til lørdag at Møre og Romsdal politidistrikt meldte på Twitter at de hadde stansa en bilist på E136 i Innfjorden. Personen ble så sikta for kjøring i berusa tilstand.

Blodprøve ble tatt, og vedkommende fikk også førerkortet beslaglagt.