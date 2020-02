Nyheter

Det er Matnavet på Mære i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Hanen og Innovasjon Norge som samarbeider om å vere arrangør for eit kurs i lokalmat på Åndalsnes.

Målgruppe for kurset er lokale matprodusentar og serveringsstadar som set lokal mat på menyen og det gjeld både etablerte firma og firma som er nye. Det blir vist til at kurset er eit praktisk matkurs, men at kurset vil innehalde inspirasjonsforedrag, matfaglege kurs som bakekurs, vinproduksjon på norske bær og foredling av kjøt.

Det blir dessutan plass til informasjon om miljøsertifisering, regleverk og merking av mat. Informasjon om Mattilsynet blir med og det blir sett fokus på berekraft. Kurset skal gå føre seg på Grand Hotel og påmelding skjer til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.