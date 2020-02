Ferjefylkene krever mer penger til grønt skifte

Nyheter

Tirsdag var det høring om ferjepolitikken i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Der ble blant annet Møre og Romsdal utfordret av Njåstad om prioriteringene fylket har gjort.

Fylket har satt opp ferjeprisen, men gikk samtidig med 300 millioner i overskudd i fjor, skriver VG.

– Grunnen til dette er at vi har fått penger til tunnelsikring, som i første omgang ikke lå i statsbudsjettet, men som ble rettet opp slik at vi fikk bevilgninger til tunnelsikring likevel. Vi har et stort etterslep på tunnelsikring, svarte fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) i Møre og Romsdal.

Frp vil øremerke

I komiteen er Njåstad fra Frp saksordfører for forslaget fra Senterpartiet om å bedre ferjepolitikken i Distrikts-Norge. Etter høringen var han klar på at dersom fylkeskommunen skal få mer penger, må midlene være øremerket.

– Det viktigste budskapet jeg fikk i dag fra kommunene, er at de ikke stoler på fylkeskommunene, men vil ha penger direkte til ferjene. Det er jeg helt enig i, sier Njåstad.

Han viser til at millionoverskuddet til Møre og Romsdal kunne blitt brukt til å redusere prisene.

Frps transportpolitiske talsmann Bård Hoksrud har tidligere sagt at regjeringen ikke bør ta regningen for at fylkene legger om fra diesel til strøm på ferjene.

Avviser feilprioritering

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland avviser feilprioriteringer hos fylkene.

– Vi svarer på en bestilling fra Stortinget. Man kan jo spørre kontant tilbake om stortingsrepresentanten mener at fylkene ikke skal følge opp vedtak fra Stortinget, sier Askeland til Nynorsk pressekontor.

Askeland mener fylkeskommunen har vært lojale mot Sundvolden-erklæringen og mandatet fra Stortinget i 2015, der ferjefylkene ble bedt om å fornye ferjeflåten med nullutslippsteknologi.

– Det har vi gjort, og da må regjeringen ta sin del av regningen. Kostnadene vi har utover det staten kompenserer oss for, er et stort problem for oss. Staten har samme problem på riksveisambandet, men blir kompensert for det, mens fylkene ikke får tilsvarende kompensasjon.

Askeland opplever likevel at stortingspolitikerne er villige til å finne en løsning for ferjefylkene.