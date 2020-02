– Ikke oppsøk legekontoret ved mistanke om korona-smitte

Nyheter

– Det viktigste er at man ikke oppsøker legekontoret, men tar kontakt per telefon i stedet. Da kan man få avtalt prøvetaking og hvordan denne vil bli gjort. Deretter må vedkommende forbli isolert hjemme til prøveresultatene er klare. Dette betyr at man ikke kan gå på jobb, dra i butikken eller få besøk. Sjukemelding kan også ordnes per telefon, forteller han på telefon til Åndalsnes Avis.